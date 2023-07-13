В Москве в районе Строгино снесли более 2 тыс. кв. м самостроя

Земля предоставлена для эксплуатации производственно-технической базы и ряда других построек без права дальнейшей застройки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили незаконное использование участка в районе Строгино в Москве, было демонтировано более 2 тыс. кв. м самостроя. Об этом сообщили в пресс-службе столичной госинспекции по недвижимости.

Отмечается, что незаконное использование земельного участка площадью 20 тыс. кв. м пресекли в районе Строгино по адресу: проезд № 607, дом 5, корпус 4. Нарушение допустил арендатор.

"Земля предоставлена для эксплуатации производственно-технической базы и ряда других построек без права дальнейшей застройки. Арендатор незаконно возвел там 54 объекта общей площадью более 2 тыс. кв. м, среди которых гаражи, ангары, бетоносмесительный узел и другие строения. Разрешительная документация на них не оформлялась", - сказал начальник госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Как добавили в пресс-службе, сейчас самострои демонтированы силами госинспекции по недвижимости и арендатора земельного участка.