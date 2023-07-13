На юго-западе Москвы в 2024 году появится ЖК по реновации

Во дворе нового дома установят детскую игровую площадку, а для любителей уличного спорта - новые тренажеры, турники и брусья

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Жилой комплекс по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в следующем году, всего там будет 364 квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства в четверг.

"В районе Проспект Вернадского по адресу: Проспект Вернадского, з/у 75 в следующем году введут в эксплуатацию жилой комплекс для переселения по программе реновации. В настоящее время идет устройство подземной части здания", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, каждый корпус будет двухсекционным. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная автостоянка. При внешней отделке зданий применяется система вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки и фиброцементных плит. На фасадах устанавливаются корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего здесь будет 364 квартиры (однокомнатных - 32, двухкомнатных - 277, трехкомнатных - 55). Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

"Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи домов - нежилые и предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в зданиях установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома установят детскую игровую площадку, а для любителей уличного спорта - новые тренажеры, турники и брусья.