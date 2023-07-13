В Москве на торги выставили девять участков под застройку индивидуального жилья

Победители получат участки в собственность и смогут построить на них дома максимальной площадью от 175 до 682 кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Девять участков земли под индивидуальное жилищное строительство выставили на аукционы в Москве, торги пройдут 20 июля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Город выставил на торги девять участков под индивидуальное жилищное строительство. Выставленные на аукционы земельные участки находятся в Новомосковском и Троицком административных округах, а также на востоке столицы. Их площадь варьируется от 4 до 17 соток. К участию в торгах приглашаются физические лица. Победители получат участки в собственность и смогут построить на них дома максимальной площадью от 175 до 682 кв. м", - передает пресс-служба слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Отмечается, что все участки расположены в районах с развитой городской инфраструктурой: рядом есть школы и детские сады, спортивные площадки и фитнес-центры, магазины, парикмахерские и точки общепита. Сразу четыре лота выставлены на торги в поселении Новофедоровском: два в деревне Руднево и по одному в Зверево и Кузнецово. Еще один участок можно приобрести в деревне Верховье поселения Первомайское.

Три участка расположены в населенных пунктах вдоль Калужского шоссе: два в поселениях Краснопахорское и Щаповское, еще один в Сосенском, которое находится в нескольких километрах от станций метро "Ольховая" и "Коммунарка". Последний лот предлагается на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомском. Он находится недалеко от Салтыковского парка, в шаговой доступности от станции метро "Лухмановская".

"Заявочные кампании продлятся до 17 июля, торги пройдут 20 июля", - добавили в пресс-службе.