В Москве у аэропорта Внуково построят еще два корпуса гостиницы "Дружная"

Согласно проекту, предстоит построить два двухэтажных корпуса, каждый из них рассчитан на 30 номеров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Еще два корпуса гостиницы "Дружная" планируют построить в Москве рядом с аэропортом Внуково, их общая площадь составит более 2,4 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Гостиничная инфраструктура на прилегающей к международному аэропорту Внуково территории пополнится новым объектом для кратковременного пребывания постояльцев из числа пассажиров, решивших лететь через эту воздушную гавань. Рядом с уже действующим корпусом №1 гостиницы "Дружная", который был сдан в конце ноября прошлого года, появятся еще два", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, новые здания возведут рядом с Боровским шоссе по адресу: улица Войсковая, участок №1. Мосгосстройнадзор оформил всю необходимую разрешительную документацию для начала работ на выделенном участке. Согласно проекту, предстоит построить два двухэтажных корпуса общей площадью более 2,4 тыс. кв. м. Каждый из них рассчитан на 30 номеров.

Единый архитектурный облик гостиницы в стиле минимализма будет продолжен. Фасады корпусов №2 и №3 выполнят в светлых тонах с декоративными элементами из натурального дерева. На первых этажах, помимо помещений временного проживания гостей, обустроят зоны рецепции и кабинеты администрации гостиницы.

"Прилегающую территорию гостиничного комплекса благоустроят: около здания появится открытая парковка, специалисты установят освещение, высадят кустарники и разобьют газоны", - отметили в пресс-службе.