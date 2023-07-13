В Москве реорганизуют 16 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территорий

На их месте возведут почти 5,9 млн кв. м недвижимости

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Инвесторы приступили к реорганизации 16 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территории, они возведут почти 5,9 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в четверг.

"Правообладатели недвижимости, а также компании, определенные по результатам торгов, реализуют 16 проектов комплексного развития территорий. Они возведут почти 3,3 млн кв. м современного жилья, а также около 2,6 млн кв. м производственных и общественно-деловых объектов - школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры, современные производственные здания и технопарки. Это позволит создать в столице почти 58 тысяч рабочих мест", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что проекты комплексного развития территорий инвесторы реализуют в шести городских округах: девять - на севере, три - на западе, по одному - на северо-востоке, северо-западе, юго-западе и в ТиНАО. Общая площадь реорганизуемых земельных участков превышает 271 га.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.