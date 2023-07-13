В Зеленограде пресекли незаконные строительные работы

На участке складировали строительные материалы и разместили шесть бытовок, навес, фундамент и опорные конструкции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московские специалисты выявили и пресекли незаконное строительство на территории Зеленоградского округа в районе Крюково, общая площадь объектов превышала 865 кв. м. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли незаконную стройку на территории Зеленоградского административного округа. <…> В настоящее время нелегальное использование земельного участка пресекли: демонтировали самовольные объекты и расчистили территорию от строительного мусора", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил начальник надзорного ведомства Иван Бобров, чьи слова приводятся в тексте, на земельном участке по адресу: Коммунальная зона "Александровка", проезд № 624, участок 1 складировали строительные материалы и разместили шесть бытовок, навес, фундамент и опорные конструкции. Общая площадь объектов превышала 865 кв. м.

"При этом разрешительная документация на их размещение не оформлялась, объекты не состояли на техническом и кадастровом учетах и не были обременены имущественными правами. Таким образом, строительные работы велись незаконно, постройки подлежали демонтажу", - подчеркнул он.