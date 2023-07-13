Застройщик передаст Москве школу, поликлинику и детсады в Восточном Бирюлеве

Образовательный комплекс инвестор планирует ввести в эксплуатацию в 2027 году, детский сад и поликлинику - в 2028 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Москомстройинвест и ГК "Киевская площадь" подписали договор о передаче городу социальных объектов в Восточном Бирюлеве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комитета.

"ГК "Киевская площадь" заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы образовательного комплекса, детского сада и поликлиники в Восточном Бирюлеве. Объекты будут построены по адресу: МКАД, 25-26 км (Южный административный округ)", - значится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, договор подписан с ООО "Южный Молл", которое входит в ГК "Киевская площадь". Компания планирует реализовать данный проект жилого комплекса в районе Восточное Бирюлево совместно с группой "Самолет".

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города образовательного комплекса со школой на 1 075 мест и детским садом на 200 мест, а также отдельного детского сада на 350 мест и поликлиники на 200 посещений в смену", - пояснила она.

Пятова добавила, что образовательный комплекс инвестор планирует ввести в эксплуатацию в 2027 году, детский сад и поликлинику - в 2028 году.