Кабмин выделит 15 млрд рублей на программу выплат по ипотеке многодетных семей

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, многодетные родители смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей "для полного или частичного погашения займов на жилье"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит 15 млрд рублей на программу выплат по ипотеке семей с тремя и более детьми. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Правительство дополнительно направит 15 млрд рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок либо последующие", - сказал он.

По словам Мишустина, многодетные родители смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей "для полного или частичного погашения займов на жилье".

Как отметил глава кабинета министров, благодаря принятому решению более 33 тыс. семей смогут улучшить свои жилищные условия.

"В текущем году на возмещение средств кредитным организациям в федеральном бюджете было предусмотрено свыше 60 млрд рублей. Большая часть из них уже перечислена", - отметил председатель правительства.

Мишустин также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о "необходимости постоянно держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми". "Он подчеркивал, что нужны выверенные, адресные и эффективные меры", - добавил глава правительства.