В России по программе "Стимул" с 2019 года построили более 500 инфраструктурных объектов

По данным Минстроя, это 257 автомобильных дорог, 80 школ, 74 детских сада, 4 комплекса "школа - детский сад", 10 медицинских учреждений и 113 объектов инженерной инфраструктуры

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Программа "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда" позволила с 2019 года ввести в эксплуатацию в новых жилых микрорайонах 538 инфраструктурных объектов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"Строить детские сады, школы, медицинские учреждения, дороги и объекты ЖКХ для новых жилых кварталов, при этом не перекладывая эти затраты на плечи застройщика и ускоряя обновление жилого фонда в стране, помогает программа "Стимул". Она активно реализуется в составе нацпроекта "Жилье и городская среда". С 2019 года в 69 регионах страны введено уже 538 объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

По данным Минстроя, это 257 автомобильных дорог, 80 школ, 74 детских сада, 4 комплекса "школа - детский сад", 10 медицинских учреждений и 113 объектов инженерной инфраструктуры.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин подчеркнул, что это делается для того, чтобы люди, переезжая в новостройки, были обеспечены всем необходимым, а также, чтобы ускорить темпы реализации жилищных проектов. "Только за первое полугодие 2023 года по программе "Стимул" введено в эксплуатацию 28 объектов.<...>Такой системный подход нацелен на достижение к 2030 году показателя ввода жилья 120 млн кв. метров в год", - приводит пресс-служба его комментарий.

Министр отметил, что среди возведенных в этом году объектов - две школы на 1 650 мест и комплекс "школа - детский сад" на 800 и 250 мест соответственно, два медучреждения, рассчитанных на 900 посещений в смену. Помимо этого, построено 10 автомобильных дорог общей протяженностью 8 км и 13 объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 331,6 км.

В 2022 году по программе "Стимул" в 2022 году в стране было введено эксплуатацию более 100 объектов инфраструктуры под жилищное строительство.