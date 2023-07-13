Эксперт: изменение законодательства ускорит процесс получения жилья по реновации в Москве

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что с 90 до 30 дней сокращается срок на заключение договора о переходе права собственности на новое жилье

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, направленный на оптимизацию переселения по программе реновации в Москве, ускорит процесс получения москвичами нового жилья. Такое мнение озвучил в беседе с ТАСС в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Президент России подписал федеральный закон, который позволит ускорить процесс получения жилья по столичной программе реновации. Так, с 90 до 30 дней сокращается срок на заключение договора о переходе права собственности на новое жилье", - сказал Шапошников.

Он также отметил, что это решение продиктовано практикой правоприменения, поскольку подавляющее большинство жильцов, переселяющихся по программе реновации, заключают такие договоры в течение одного месяца и не используют максимальный срок. По его словам, сокращение сроков будет способствовать оптимизации "волнового строительства" - процесса возведения новых домов на месте подлежащего сносу ветхого жилья.

"Прежние сроки оформления права собственности на новые квартиры часто затягивали процесс расселения, что, в свою очередь, задерживало снос старых домов и возведение на их месте нового жилья, которое тоже подлежит заселению уже другими жителями", - подчеркнул спикер столичного парламента.

Федеральным законом также сокращен с 30 до 20 дней срок на подачу собственником освобождаемого жилого помещения заявления о выплате денежной компенсации либо о предоставлении в собственность равноценного жилья. "Данная мера также призвана ускорить процесс переселения", - резюмировал Шапошников.

Под присмотром депутатов

Программа реновации жилищного фонда в Москве действует с 2017 года. "С самого ее начала депутаты Московской городской думы принимали активное участие в подготовке и реализации данной программы. В прошлом созыве они совместно с коллегами из Адвокатской палаты города Москвы проводили юридические консультации, разъясняя гражданам все правовые тонкости этого процесса", - уточнил глава Мосгордумы.

По его словам, депутаты столичного парламента и сейчас продолжают следить за ходом реновации каждый в своем округе, находясь в непрерывном взаимодействии с уполномоченными органами, представителями застройщика и жильцами. "Принятые изменения являются для Москвы по-настоящему долгожданными и важными, поскольку ими учитываются интересы всех заинтересованных сторон и, в первую очередь, наших граждан", - заключил Шапошников.