Почти 10 тыс. квартир передали под заселение по программе реновации с начала года

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что благодаря таким темпам строительства с начала года во всех административных округах города к переселению приступило свыше 20 тыс. человек

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Около 10 тыс. квартир в 21 новостройке передано под заселение с начала года в рамках программы реновации. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Темпы реализации программы реновации остаются высокими - с начала года введено в эксплуатацию 30 новостроек. Под заселение передан 21 дом на 9,8 тыс. квартир", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра отметил, что благодаря таким темпам строительства с начала года во всех административных округах столицы к переселению приступило свыше 20 тыс. человек.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, всего с начала реализации программы реновации передано под заселение 239 новостроек. "К настоящему времени 127,5 тыс. жителей из 795 домов приступили к переезду или отпраздновали новоселье", - заключил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.