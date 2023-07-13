В Москве за 1,5 года провели более 5,3 тыс. дистанционных проверок застройщиков

В частности, специалисты оценивают соответствие работы девелоперов и проектов требованиям закона о долевом строительстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дистанционные проверки застройщиков позволили удержать столичный рынок недвижимости от потрясений. Всего с начала 2022 года было проведено свыше 5,3 тыс. таких проверок, сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время продолжает действовать мораторий на проверки застройщиков, однако мы применяем все допустимые инструменты, чтобы ситуация была под контролем. В частности, акцент делается на бесконтактные проверки", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Заммэра уточнил, что с начала 2022 года Москомстройинвестом как уполномоченным органом в ходе дистанционного мониторинга проведено свыше 5,3 тыс. таких проверок. Он также отметил, что специалисты оценивают соответствие работы девелоперов и проектов требованиям закона о долевом строительстве, в том числе об открытости данных, анализируют особенности каждого проекта, выявляют риски, проводят необходимую профилактическую работу с застройщиком.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что за этот период проведено 25 внеплановых документарных проверок. Они сейчас проводятся при согласовании прокуратуры Москвы. Проверки проводятся по тем проектам, где отмечаются высокие риски.

"Что касается профилактической работы - за это время Москомстройинвест провел порядка 90 комплексных консультаций для московских застройщиков в рамках профилактических визитов. Такие меры необходимы для предотвращения нарушений и общего повышения дисциплины застройщиков", - заключила Пятова.