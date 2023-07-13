На 1-й улице Бухвостова в Москве построят ЖК с подземной парковкой, детсадом и школой

Всего в комплексе запроектирована 1 291 квартира

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для жилого комплекса с подземной автостоянкой, отдельно стоящими дошкольным образовательным учреждением и школой в Восточном административном округе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Инвестобъект планируется возвести по адресу: 1-я улица Бухвостова, владение 12/11, район Преображенское.

"Согласован проект строительства жилого комплекса в районе Преображенское на востоке столицы. <....> В рамках второй очереди инвестор построит шесть многоквартирных жилых корпусов, которые объединит подземная одноуровневая стоянка. Согласно проекту всего в комплексе запроектирована 1 291 квартира", - говорится в сообщении.

Как отметили в Москомэкспертизе, в некоторых корпусах запроектирована эксплуатируемая кровля. "На первых этажах корпусов предусмотрены помещения будущих магазинов и кафе, а также офисы", - уточнила председатель комитета Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.

Также на придомовой территории будут устроены проезды и тротуары, сформировано наружное освещение, оборудованы детские и спортивные площадки. В дополнение специалисты разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.