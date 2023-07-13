В Москве инвесторы ввели за полгода на 17% больше запланированного объема недвижимости

Всего в первом полугодии 2023 года девелоперы получили 175 разрешений на строительство новых объектов общей площадью 4,3 млн кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Объем недвижимости, введенной инвесторами в Москве за полгода, составил 5,5 млн кв. м, тем самым перевыполнив годовой план на 17%. Об этом сообщил в четверг председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"По итогам шести месяцев инвесторы сдали на 37% больше недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года, когда было введено в эксплуатацию около 4 млн кв. м площадей, построенных за счет внебюджетных источников. Таким образом частные застройщики на 17% перевыполнили ориентировочный план, установленный Стройкомплексом на 2023 год", - пояснил Войстратенко.

Он добавил, что в рамках жилищного строительства инвесторы получили разрешения на ввод в эксплуатацию 110 объектов с площадью квартир в 2,7 млн кв. м. Также за счет внебюджетных источников в Москве с начала года появилось 27 новых детских садов и школ, 2 медицинских учреждения, 5 спортивных комплексов и 6 промышленно-производственных объектов.

Всего в первом полугодии 2023 года девелоперы получили 175 разрешений на строительство новых объектов общей площадью 4,3 млн кв. м недвижимости. "Частные застройщики уверенно чувствуют себя на столичном строительном рынке и продолжают инициировать новые проекты в городе. Это не только будущие жилые комплексы, но и социальная инфраструктура, промышленные предприятия, торговые и деловые центры, дорожные объекты", - отметил глава Мосгосстройнадзора.

По его словам, на столичных объектах в рамках программ проверок проходят контрольно-надзорные мероприятия комитета, в которых также принимают участие специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения необходимых лабораторно-инструментальных исследований качества работ и применяемых материалов.