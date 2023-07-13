Хуснуллин: в РФ более 150 тыс. кредитов на жилье за первую половину года взяли семьи

По данным вице-премьера, это на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 152 тыс. ипотечных кредитов выданы в РФ в рамках семейной ипотеки за первые шесть месяцев этого года, что на 56% больше по сравнению с первым полугодием 2022 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы активно продолжаем работать над улучшением жилищных условий граждан. Популярностью пользуется семейная ипотека. Например, за шесть месяцев этого года выдано 152 500 кредитов, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - написал он.

Хуснуллин пояснил, что благодаря выделению правительством дополнительных средств на программу поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку, более 33 тыс. семей с тремя и более детьми смогут полностью или частично погасить ипотечный кредит.