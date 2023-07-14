Более 55% выданных за полгода разрешений на стройку жилья в Москве относятся к реновации

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, с начала года стартовало строительство 60 домов по программе реновации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более половины выданных за полгода разрешений на строительство жилья в Москве касаются новостроек по программе реновации. Об этом сообщил в четверг в пресс-службе столичного комитета государственного строительного надзора.

"По итогам первого полугодия 2023 года специалисты Мосгосстройнадзора выдали разрешения на строительство 304 капитальных объектов общей площадью свыше 7 млн кв. м. В том числе застройщики получили 108 разрешений, которые позволяют возвести 4,96 млн кв. м жилой недвижимости", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Глава ведомства уточнил, что с начала года в Москве стартовало строительство 60 домов по программе реновации, суммарно в них появится более 20 тыс. квартир. Это более 55% от всего объема выданных разрешений на строительство жилья в Москве.

Кроме того, застройщики получили разрешительную документацию для возведения 33 школ и детских садов, 10 медицинских учреждений, 9 спортивных объектов и 6 храмовых комплексов. Еще в столице строят новые промышленные предприятия, транспортные объекты и инженерные сооружения, торговые и офисные комплексы.

"Всего с начала 2023 года Мосгосстройнадзор оформил 279 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общей площадью более 7 млн кв. м. Таким образом, объем построенной недвижимости вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было введено 5,3 млн кв. м - это более чем 80% от плановых показателей по вводу недвижимости, установленных Стройкомплексом Москвы на 2023 год. В рамках жилищного строительства с января введено в эксплуатацию 3,2 млн кв. м, в том числе 30 домов по программе реновации, это более 9,1 тыс. квартир жилой площадью около 530 тыс. кв. м", - добавили в пресс-службе.

Также в первом полугодии выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 30 новых школ и детских садов общей площадью 219 тыс. кв. м, девять медицинских учреждений площадью почти 96 тыс. кв. м, 10 спортивно-рекреационных объектов площадью 113 тыс. кв. м. В городе появилось 6 новых дорожных объектов общей протяженностью более 11 км.

Контроль строительства

"Под надзором и контролем комитета в первом полугодии находилось около 2,8 тыс. объектов капитального строительства. Прежде всего это жилье, а также объекты социальной инфраструктуры, деловые, торгово-развлекательные, спортивные и культурные центры, новые станции метро, магистрали и инженерные сети, промышленные объекты и многое другое", - сообщили в пресс-службе.

Так, за 6 месяцев текущего года на столичных объектах капитального строительства состоялось почти 3,3 тыс. контрольно-надзорных мероприятия, что практически соответствует аналогичному периоду прошлого года, когда было организовано более 3,1 тыс. проверок и выездных обследований. В результате было выявлено около 21,7 тыс. нарушений обязательных требований в строительстве.

Инспекторы Мосгосстройнадзора выдали участникам строительства более 1,7 тыс. предписаний об устранении нарушений, вынесли порядка 4,8 тыс. постановления об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 814 млн рублей. К проверкам для инструментального контроля качества работ и применяемых материалах на всех этапах строительства привлекались специалисты ГБУ "ЦЭИИС", которые приняли участие в почти 1,2 тыс. выездных мероприятиях Мосгосстройнадзора, проверили 785 объектов и выявили 3 892 несоответствия проектной документации.

Число профилактических мероприятий комитета в первом полугодии выросло практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, было организовано 7,1 тыс. мероприятий. В том числе состоялось 316 профилактических визитов, проведено свыше 3,6 тыс. консультаций застройщиков, инспекторы комитета выдали 3,2 тыс. предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере строительства.

Как отметили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, за первое полугодие 2023 года в ведомство поступило около 4,3 тыс. обращений. Подавляющее большинство жалоб было связано с влиянием строительства на окружающую застройку и быт граждан, также заявители хотели уточнить законность строительства, сообщали о дефектах и нарушениях, допущенных при строительстве. С начала года в электронном виде комитет оказал свыше 4 тыс. государственных услуг, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было предоставлено свыше 4 тыс. электронных услуг.

"Работа Мосгосстройнадзора совершенствуется за счет модернизации существующих баз данных, в 2023 году мы намерены завершить переход на работу в Единой цифровой платформе градостроительной деятельности (ЕЦП ГД). Данные новации упростят внутренние рабочие механизмы и позволят сократить время предоставления государственных услуг для заявителей", - заключил Войстратенко.