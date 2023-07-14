Росимущество выставило на продажу две квартиры Абызова

Начальная цена продажи составляет 128,7 млн и 93,9 млн рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на аукцион две арестованные квартиры бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова. Об этом в четверг сообщило агентство в Telegram-канале.

"Агентство продолжает проведение мероприятий по принудительной реализации арестованного имущества бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова. На торги выставлены две квартиры площадью 161,9 и 157,8 кв. м, расположенные в Москве в 1-м Обыденском переулке, дом 9/12", - говорится в публикации.

Начальная цена продажи составляет 128,7 млн и 93,9 млн рублей. Торги пройдут 14 августа 2023 года в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке АО "Сбербанк-АСТ".

Ранее агентство реализовало на торгах квартиру Абызова по адресу 1-й Обыденский переулок, дом 5 за 352,3 млн рублей.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам "Открытого правительства РФ". Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, экс-министр в апреле 2012 года с Николаем Степановым и Максимом Русаковым создали преступное сообщество и возглавили его. Преступная организация состояла из нескольких функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.