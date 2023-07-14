В Москве в районе Алтуфьево появится новая жилая застройка с технопарком

Сейчас на территории расположены нежилые здания общей площадью почти 6 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новая жилая застройка с технопарком и социальной инфраструктурой на участках площадью около 30 га появится в районе Алтуфьево в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Общая суммарная поэтажная площадь всех объектов комплексной застройки составит почти 240 тыс. кв. м. Из них 204 530 кв. м займет жилая застройка. В рамках нежилой части проекта планируется построить технопарк на 11 880 кв. м и медицинский центр на 4 190 кв. м. Также здесь запроектированы детский сад на 220 мест, школа на 450 мест и торгово-бытовой объект площадью 3 тыс. кв. м", - приводятся слова руководителя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она отметила, что сейчас на данной территории расположены нежилые здания общей площадью почти 6 тыс. кв. м. Для таких индустриальных кварталов как Алтуфьево характерна смешанная застройка. Создание новых рабочих мест позволяет избежать маятниковой миграции в городе и сохранить экономический потенциал территорий.