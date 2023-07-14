В Москве для целей программы реновации задействуют девять новых территорий

Планируется, что градостроительный ресурс позволит обеспечить современным жильем ориентировочно 16 тыс. москвичей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Девять территорий комплексного развития (КРТ) площадью квартир более 458 тыс. кв. м задействуют в реализации программы реновации в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В июне опубликован ряд постановлений правительства Москвы, определяющих дальнейшее градостроительное развитие неэффективно используемых участков. Речь идет о девяти территориях комплексного развития (КРТ), на которых будет построено жилье, в том числе для целей программы реновации. Планируется, что данный градостроительный ресурс позволит обеспечить современным жильем ориентировочно 16 тыс. москвичей", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

По его словам, реализация проектов комплексного развития территории дает возможность не только обеспечить переселение жителей в установленные сроки, но и где-то ускорить процесс переселения участников реновации.

"Помимо жилья, в рамках утвержденных в июне проектов комплексного развития территорий планируется построить свыше 1,6 млн кв. м общественно-деловой и промышленной недвижимости: школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, медучреждения, производства, а также офисы, отделения банков, кафе, магазины и другие объекты", - добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства ввода жилья в Москве вырос в два раза - с 3 млн кв. м до 5-7 млн кв. м в год. По итогам прошлого года было возведено порядка 6,9 млн кв. м жилых площадей.