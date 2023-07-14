В центре Москвы выставят на торги четыре помещения

Они расположены в Басманном, Тверском, Мещанском районах, а также в Хамовниках

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва выставит на аукционы четыре помещения общей площадью более 1,2 тыс. кв. м в центре, они расположены в Басманном, Тверском, Мещанском районах, а также в Хамовниках. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"В третьем квартале на торги планируется выставить четыре помещения в центре столицы для ведения бизнеса. Они расположены в разных районах и находятся в пешей доступности от ближайших станций метро. Площадь объектов варьируется от 120,7 до 538,7 кв. м. Владельцы смогут использовать их по своему усмотрению, например, разместить офис, художественную галерею, магазин, кафе или ресторан", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что в Мещанском районе на Олимпийском проспекте, 22 на торги выставят помещение на первом этаже площадью почти 265 кв. м. В Тверском районе на торги выставят объект площадью более 538 кв. м на втором этаже здания в Весковском переулке, владение 7.

На одной из старейших улиц столицы - Покровке - на торги выставят объект площадью более 329 кв. м, который расположен в здании конца XIX века и имеет отдельный вход. Четвертый лот площадью 120,7 кв. м расположен на первом этаже здания на улице Усачева, 29/ 9.