В Москве восстановили фасад здания Стрелецкой пекарни

В Госинспекции по недвижимости сообщили, что объект не использовался, и постепенно его фасад стал разрушаться

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили историческое здание в центре Москвы, был отреставрирован фасад двухэтажного здания Стрелецкой пекарни. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"В центре Москвы отремонтировали ветхое историческое здание - объект культурного наследия "Жилой дом с лавками, 1829 г., 1867 г., архитектор Васильев, 1898 г., архитектор А.З. Захаров". В обновленном здании откроется пекарня", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.

Отмечается, что Госинспекция по недвижимости продолжает работу по выявлению ветхих и аварийных зданий для дальнейшего их восстановления или сноса. Особое внимание уделяется таким объектам в историческом центре Москвы. Одним из примеров является выявленное инспекторами Госинспекции нежилое двухэтажное здание Стрелецкой пекарни XIX века - памятник архитектуры по адресу: Костянский переулок, дом 15/9, строение 1.

"Раньше здесь действительно располагалась пекарня. Свое название она получила в честь одноименного Стрелецкого переулка, ныне Костянский. Объект не использовался, и постепенно его фасад стал разрушаться. Из-за неудовлетворительного состояния строение включили в план работ. Владелец здания подготовил проект реставрации и согласовал его с Департаментом культурного наследия Москвы", - уточнил Бобров.