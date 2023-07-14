В Москве инвесторы приобрели 710 коммерческих объектов за полгода

Стоимость реализованной недвижимости составила около 11 млрд рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 700 коммерческих объектов реализовали на торгах в Москве с января по июнь на общую сумму около 11 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"В первом полугодии инвесторы приобрели у города почти 200 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Всего реализовано 710 объектов - в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе выставленных на торги лотов было 672 нежилых помещения и 38 отдельно стоящих зданий, из них восемь - вместе с земельными участками. Стоимость реализованной за шесть месяцев недвижимости составила около 11 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что городские коммерческие объекты реализуются через открытые аукционы, публичные предложения, конкурсы, а также без объявления цены. С начала года в торгах приняли участие более 5 тыс. инвесторов. За приобретение нежилых помещений конкурировали в среднем семь участников, в торгах по продаже отдельно стоящих зданий участвовало по четыре претендента, по реализации зданий с земельными участками - по три. Самым популярным лотом стало помещение площадью 54 кв. м на первом этаже многоквартирного дома в районе Новокосино - на него претендовали сразу 40 участников.

"Больше всего торгов состоялось в центре столицы - здесь реализовано 168 объектов. Вторым по популярности стал Западный административный округ, где прошло 144 процедуры. Еще 78 помещений и зданий предприниматели приобрели на востоке Москвы. Самым большим объектом стал паркинг совокупной площадью более 16 тыс. кв. м в Южном Бутове, реализованный вместе с земельным участком в 69 соток", - уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Москва выставляет и реализует на торгах принадлежащее ей имущество для жителей, предпринимателей и инвесторов: нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки различного назначения, нестационарные торговые объекты. Новые собственники получают широкие возможности по использованию коммерческой недвижимости: здесь открываются парикмахерские, магазины и минимаркеты, образовательные и спортивные учреждения, мастерские по ремонту и другие объекты, способствующие развитию инфраструктуры города.