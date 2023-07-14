В России ввод жилья сократился на 0,9% по итогам полугодия

Он снизился до 52,1 млн кв. м

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ввод жилья на территории РФ по итогам первого полугодия 2023 года снизился на 0,9%, до 52,1 млн кв. м, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в пятницу.

При этом по итогам июня 2023 года в России было введено 8,9 млн кв. м, это на 9,1% больше, чем годом ранее.

В общем объеме ввод жилых домов населением (индивидуальное жилищное строительство) за шесть месяцев составил 30,4 млн кв. м (из 52,1 млн кв. м), что на 7,5% меньше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2023 года в России планируется построить жилья не меньше, чем в прошлом году, рассказывал в интервью телеканалу "Россия-24" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. В частности, он отмечал, что строительство многоквартирного жилья в РФ идет с ростом объемов.

В 2022 году в России введен рекордный объем жилья - 102,7 млн кв. м (+11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить жилищные условия.