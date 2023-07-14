В Москвы на территории ЗИЛ построят жилкомплекс почти на 1,7 тыс. квартир

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что на придомовой территории будет выполнен комплекс работ по благоустройству

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой на Автозаводской улице в Москве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Эксперты Мосгосэкспертизы согласовали инвестиционный проект строительства многофункционального жилого комплекса в районе Даниловский на территории бывшей промышленной зоны завода имени И.А. Лихачева (ЗИЛ - прим. ТАСС) <...> по адресу: улица Автозаводская, владение 23/2 (лоты 18, 19, 27). В рамках проекта будет возведен жилой комплекс в составе семи односекционных корпусов, объединенных наземным стилобатом и двухуровневой подземной автостоянкой", - значится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба, всего в корпусах запроектировано 1 679 квартир разной конфигурации: 433 однокомнатных, 654 двухкомнатных и 191 трехкомнатная, а также 401 студия.

"На первых этажах в жилой части будут сформированы входные группы с вестибюлем, колясочной, помещениями уборочного инвентаря и санузлом. Помимо этого, на первом и втором этаже стилобата смогут разместиться различные магазины, а со второго по пятый этажи - офисные помещения", - добавили в комитете.

Глава Москомэкспертизы отметила, что на придомовой территории будет выполнен комплекс работ по благоустройству. Так, будут сформированы проезды и тротуары, площадки для досуга жителей, установлено спортивное и игровое оборудование, малые архитектурные формы. Завершающим этапом работ станет высадка зеленых насаждений.