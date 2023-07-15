В Москве купили и арендовали 120 земельных участков за полгода

Их площадь составила 16,4 га

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители Москвы купили и арендовали у города 120 участков земли для строительства частных домов и реализации коммерческих проектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"За шесть месяцев 2023 года город продал и сдал в аренду 120 земельных участков общей площадью 16,4 га. Из них 114 объектов площадью 13,6 га предназначены для индивидуального жилищного строительства, еще 6 площадью почти 2,8 га - для возведения коммерческих объектов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Представители бизнеса в первом полугодии на открытых аукционах арендовали у города землю для возведения двух торгово-бытовых объектов, жилого комплекса, объекта бытового обслуживания, магазина и гаража. Общая площадь недвижимости, которую они смогут возвести, составляет 42,48 тыс. кв. м. Самой крупной сделкой с начала года стало заключение договора аренды участка площадью 1,7 га в Зеленограде. Инвестор построит здесь жилой комплекс и объект образования общей площадью 33 тыс. кв. м. Еще четыре участка арендовали в ТиНАО и один - на западе столицы.

"В первом полугодии по итогам аукционов или без проведения торгов граждане приобрели у города для индивидуального жилищного строительства 31 участок общей площадью свыше четырех гектаров и семь участков общей площадью 0,9 га взяли в аренду. Также собственники недвижимости выкупили 76 арендуемых ими участков площадью 8,6 га со скидкой 60% от кадастровой стоимости", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Перечень земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, доступен на портале mos.ru и регулярно пополняется. Сейчас в нем 207 земельных участков, 157 из них уже нашли владельцев.