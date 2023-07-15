На юго-западе Москвы провели семинар о работе Госинспекции по недвижимости

Жителям, в частности, рассказали о видах административных правонарушений, которые совершают пользователи объектов недвижимости, и разобрали действия, необходимые для их предотвращения

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Для жителей юго-запада Москвы провели семинар о работе Госинспекции по недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"На площадке префектуры Юго-Западного административного округа Москвы состоялся семинар на тему: "Контрольно-инспекционные мероприятия, проводимые Госинспекцией по недвижимости". Организатором встречи выступила Госинспекция по недвижимости, входящая в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы", - сказали в пресс-службе.

Специалисты обсудили с предпринимателями, представителями управ районов и жителями округа мероприятия, проводимые контрольным ведомством на юго-западе Москвы - пресечение нарушений в области использования нежилого фонда, землепользования, обследование объектов ветхого фонда и другие. В мероприятии также участвовали эксперты ГБУ МосгорБТИ, которые рассказали о предоставляемых услугах.

Участников встречи познакомили с видами административных правонарушений, которые совершают пользователи объектов недвижимости, и разобрали действия, необходимые для их предотвращения.

"Мы планомерно проводим работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства на юго-западе Москвы. Важная роль отводится населению, которое не остается равнодушным и сообщает о возможных проблемах. Итоги встречи свидетельствуют о том, что правообладателей земельных участков и нежилых помещений волнует, как изначально проводить работы законно, а не исправлять допущенные нарушения", - сказала исполняющая обязанности начальника управления контроля за объектами недвижимости по ЮЗАО Екатерина Хамидуллина.

В мероприятии приняли участие 72 человека. Они узнали о порядке установки нестационарных торговых объектов на территории Москвы, как без рисков капитально отремонтировать крышу здания, что означает понятие самостроя и получили ответы на многие вопросы.