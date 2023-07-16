В 34 районах Москвы развернули программу комплексного развития территорий

По словам главы города Сергея Собянина, в рамках реализации 41 проекта планируют возвести более 5,1 млн кв. м жилья

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Многофункциональные городские кварталы создают в 34 районах столицы по проектам комплексного развития территорий, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ведем работу уже по 41 проекту комплексного развития территорий в 34 районах Москвы. На участках без действующих производств, без полезных жителям и городу объектов строим многофункциональные городские кварталы с комфортным жильем, детскими садами и школами, поликлиниками, спортивными комплексами, гостиницами, бизнес-центрами и парками", - написал мэр.

Он уточнил, что в рамках 41 проекта инвесторы и городские операторы возведут более 5,1 млн кв. м жилья, при этом более 2,3 млн кв. м предназначены для программы реновации, больше 2,7 млн кв. м - для общественно-деловых объектов и больше 2,1 млн кв. м - для современных производств.

"Таким образом, создадим рабочие места для порядка 107,5 тыс. человек. А ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит больше 39 млрд рублей", - добавил Собянин.