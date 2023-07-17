На востоке Москвы в рамках реновации появится дом на 346 квартир

Жители Северного Измайлова смогут переехать в дом повышенной комфортности с подземным одноуровневым паркингом, современными инженерными системами и благоустройством во дворе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выдали разрешение на строительство дома на 346 квартир в районе Северное Измайлово в рамках программы реновации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Новый дом по программе реновации появится на территории квартальной застройки рядом со станцией метро "Щелковская". Здание будет состоять из четырех секций переменной этажности, рассчитанных на 346 квартир. Жители Северного Измайлова смогут переехать из ветхих пятиэтажек в дом повышенной комфортности с просторными планировками, подземным одноуровневым паркингом, современными инженерными системами и благоустройством во дворе", - передает пресс-служба слова председателя ведомства Игоря Войстратенко.

Общая площадь здания составит более 37 тыс. кв. м. Фасады выполнят из трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом. Входные группы будут оформлены витражным остеклением и расположены на уровне тротуаров.

На первых этажах будут находиться тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержа, кладовые, лифтовые холлы, а также Центр информирования населения по программе реновации. В подземной части разместится одноуровневая парковка манежного типа на 54 машино-места и инженерные системы жизнеобеспечения дома.

"Всего в жилом доме запроектированы 82 однокомнатные, 182 двухкомнатные и 82 трехкомнатные квартиры. В каждой из них сделают полную внутреннюю отделку в соответствии со стандартами программы реновации. Новостройку оборудуют современной системой охраны, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией", - уточнили в пресс-службе.

Благоустройство прилегающей территории включает в себя создание проездов и тротуаров, установку фонарей, детской и спортивной площадок, высадку деревьев и кустарников, разбивку газонов и цветников.