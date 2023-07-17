Число онлайн-сделок с недвижимостью в Москве в I полугодии выросло на 57,4%

В июне 2023 года в столице принято 127,5 тыс. заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что на 10,6% выше показателя мая текущего года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в Москве в первом полугодии 2023 года увеличилось на 57,4%, до почти 654 тыс., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель сопоставим с объемом электронных сделок за весь 2021 год, сообщила в понедельник пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Всего в I полугодии 2023 года зарегистрировано 653 938 онлайн-заявлений, что на 57,4% выше шести месяцев прошлого года (415 547) и на 109,2% выше, чем январь-май 2021 года (312 650)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне 2023 года в Москве принято 127,5 тыс. заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что на 10,6% выше показателя мая текущего года. К июню 2022 года (тогда 76,4 тыс.) рост составил 66,8%.

Планомерный рост числа зарегистрированных онлайн-договоров, зафиксированный как в месячном, так и в годовом выражении является уже традиционным, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом наиболее ярким показателем роста популярности и востребованности цифрового формата взаимодействия является практически тождественный результат первого полугодия текущего года к показателю всего 2021 года - разница составила всего 1,5%", - приводятся его слова в сообщении.