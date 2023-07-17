В центре Москвы пресекли возведение самостроев

Без разрешительной документации возводились две капитальные постройки общей площадью почти 58 кв. м и надстройка площадью 19,3 кв. м

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили незаконную стройку в центре Москвы, собственник добровольно ликвидировал два объекта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Госинспекция по недвижимости на начальном этапе пресекла незаконную реконструкцию строений в центре столицы. <…> Специалисты инспекции на земельном участке по адресу: улица Малая Почтовая, владение 8/14, строения 1-4 выявили незаконные строительные работы по возведению пристроек и надстройки. Земля была предоставлена в аренду для эксплуатации зданий под административно-производственные цели и использования территории под благоустройство", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнил начальник контрольного ведомства Иван Бобров, чьи слова приводятся в тексте, две капитальные постройки общей площадью почти 58 кв. м и надстройка площадью 19,3 кв. м возводились без разрешительной документации. Земельный участок для строительства или реконструкции не предоставлялся, разрешение на возведение объектов не выдавалось.

Собственник добровольно прекратил строительство и демонтировал пристройки и надстройку. С участка вывезли мусор, территорию привели в соответствие с разрешительной документацией.