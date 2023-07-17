Инвесторы подписали уже 53 договора о передаче соцобъектов в Москве с начала года

Столичные инвесторы закрепили свои обязательства о передаче городу 95 социальных объектов, рассчитанных почти на 34,6 тыс. мест

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московские инвесторы подписали с Москомстройинвестом 53 договора о передаче городу социальных объектов с начала года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С начала года столичные инвесторы закрепили свои обязательства о передаче городу 95 социальных объектов, рассчитанных почти на 34,6 тыс. мест. Для этого компании подписали с Москомстройинвестом 53 договора участия в развитии социальной и транспортной инфраструктуры в рамках жилых проектов. <…> Большинство из этих объектов сейчас на стадии проектирования, поэтому сроки их строительства варьируются от текущего до 2031 года. Завершается строительство по двум из этих объектов, уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию - это школа на 900 мест в Москворечье-Сабурове и детский сад на 150 мест в Западном Дегунине", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба, в этом году также планируется сдать еще один детский сад на 215 мест в Останкинском районе. Всего за счет средств инвесторов будут построены 52 детских сада, 41 школа и две поликлиники. Бесплатными местами в детских садах будут обеспечены более 10 тыс. малышей, а новые школы смогут принять почти 24 тыс. детей.

"Теперь при планировании новых кварталов учитывается, что инвестор обязан построить не только новое жилье, но и необходимые для новоселов социальные учреждения. При этом девелоперы вкладывают значительные средства в развитие инфраструктуры. Только по согласованным с начала этого года договорам участия объем инвестиций в строительство школ, детских садов и поликлиник составит почти 92 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.