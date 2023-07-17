В Щербинке началось строительство двух корпусов по программе реновации

Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Два корпуса для переселения участников программы реновации начали строить в районе Щербинка. Об этом сообщил в понедельник руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В Щербинке на улице 40 лет Октября, з/у 12 началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время идет устройство подземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Фасады новых зданий облицуют керамогранитом, бетонными плитами и металлокассетами, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего в новом доме будет 449 квартир (однокомнатных - 155, двухкомнатных - 263, трехкомнатных - 30, четырехкомнатная - одна). Три квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи будут нежилыми, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

"В каждом корпусе установят лифты грузоподъемностью 1 тыс. кг и 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройки оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят три детские игровые площадки с современными качелями и горками; для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья", - заключили в пресс-службе.