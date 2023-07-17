В двух корпусах ЖК "Новое Внуково" в Москве застройщик готов к реализации квартир

В зданиях расположатся 284 квартиры

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Группа "Самолет" выполнила все необходимые мероприятия для начала реализации квартир в двух новых домах ЖК "Новое Внуково". Проект реализуется в поселении Кокошкино, вблизи деревни Санино в Новомосковском административном округе Москвы, сообщила в понедельник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, застройщик ранее получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в ЕИСЖС. Это позволяет объявить цены на недвижимость и открыть продажи.

"В корпусах №№ 26 и 27 расположатся 284 квартиры общей площадью 12,3 тыс. кв. м. Все квартиры реализуют с отделкой. Для хранения сезонных или редко используемых вещей на подземном уровне предусмотрены кладовые", - уточнила Пятова.

Председатель Москомстройинвеста пояснила, что реализация квартир будет осуществляться по новой схеме с применением эскроу-счетов, которые должны быть открыты в "Сбербанке". Здания высотой в семь-девять этажей будут расположены на участке по принципу квартальной застройки. Чтобы жители имели доступ и со двора, и с улицы, входы в секции сделают сквозными. Входные группы выполнят без перепада высот - на уровне тротуара. Для хранения колясок и велосипедов в каждой секции запроектирована колясочная.

"На территории закрытого для проезда машин двора создадут безопасное пространство как для уединенного отдыха, так и для различных активностей. Во дворе появятся перголы с качелями, спортивная площадка, игровая площадка для детей, цветущая аллея и площадка для отдыха с цветными креслами. Парковочные места предусмотрены за пределами дворов", - добавили в пресс-службе.

Рядом с комплексом находятся две железнодорожные станции МЦД-4 Кокошкино и Санино. Ближайшая станция метро "Рассказовка" находится в 16 минутах езды, а в 2023 году недалеко от нового района будет открыта станция метро "Внуково". Сейчас в комплексе введены в эксплуатацию 10 корпусов первой очереди на 1 950 квартир, возводятся корпуса следующих очередей, а также детский сад на 350 мест и школа для 1,1 тыс. учеников. Эти образовательные объекты девелопер планирует передать городу после ввода в эксплуатацию.