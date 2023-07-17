Цифровизация поспособствовала снижению стоимости строительства в Москве на 10%

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что цифровизация столичных строек также позволила сократить сроки согласования документации в пять раз

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Цифровизация процессов управления стройкой в столице позволила снизить стоимость строительства на 10%. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Цифровизация столичных строек позволила сократить сроки согласования документации в пять раз, а также снизить стоимость строительства на 10%", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Там уточнили, что речь идет о системе для автоматизации и управления строительными проектами. Заммэра пояснил, что от систематизации и цифровизации выиграют все участники строительного процесса - появится прозрачность, скорость, возможность избавиться от рутинных действий и повысить скорость и экономическую эффективность процесса. В свою очередь, гендиректор фонда "Аметист Кэпитал" Андрей Тян отметил, что имеются в виду системы, подобные Exon (решение от российской компании "Гаскар Групп", входящей в единый контур "Аметист Групп").

"Система состоит из семи активно работающих модулей, которые применяются на разных этапах строительства - от проектирования до передачи в эксплуатацию. Модули могут использоваться как экосистема для всех строительных процессов по объекту, так и по отдельности в каждом из процессов. Сейчас именно применение Exon позволяет сохранять высокий темп строительства жилых домов по программе реновации, медицинских и спортивных объектов. Постепенно все больше коммерческих заказчиков и девелоперов оценивают преимущества системы. Exon позволяет сдавать строительные объекты в срок и без увеличения сметы благодаря серьезному повышению прозрачности и управляемости. А внедрить отечественную разработку можно всего за один месяц на любом этапе строительства", - добавил гендиректор IT-компании "Гаскар Групп" Игорь Афанасьев.

По его словам, цифровых решений от отечественных разработчиков на столичных стройках уже довольно много, и они начинают интегрироваться друг с другом. "С помощью комплексного внедрения и совместной интеграции мы сможем быстрее оцифровать всю строительную отрасль", - резюмировал Тян.