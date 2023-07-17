17 июля, 11:51

В Новохорошевском проезде в Москве возведут жилкомплекс с фасадами из кирпича

Объект будет состоять из двух секций разной этажности, для отделки фасадов с эффектом градиента используют кирпич нескольких оттенков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса с фасадами из кирпича в Хорошево-Мневниках. Общая площадь дома составит порядка 24 тыс. кв. м, сообщил в понедельник главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Жилой дом в Новохорошевском проезде будет состоять из двух секций разной этажности, для отделки фасадов с эффектом градиента используют кирпич нескольких оттенков. Во дворе высадят кустарники и сделают цветники из многолетников, а кроме того, установят качественное оборудование на детских и спортивных площадках", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Жилой комплекс на 231 квартиру планируют построить на северо-западе Москвы по адресу: Новохорошевский проезд, вл. 24/3/1. Прилегающую территорию обещают благоустроить, а также установить там детские и спортивные площадки и сделать зоны отдыха. Личные автомобили будущие жильцы смогут оставлять на подземной парковке, заключили в пресс-службе. 

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