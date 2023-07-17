В Москве участникам программы реновации предложили квартиры в 239 новостройках

Сейчас 487 старых домов полностью отселены, из них 247 уже снесены, еще 308 домов находятся в процессе отселения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Москвы предложили жителям новые квартиры в 239 новостройках в рамках программы по реновации с начала ее реализации. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С начала действия программы реновации специалисты департамента предложили москвичам равнозначное жилье в 239 новостройках. Жители 795 старых домов уже получили в них новые квартиры или находятся в процессе осмотра жилья и оформления необходимых документов. Больше всего расселяемых зданий на юго-востоке Москвы - 125, на востоке - 113 и на западе столицы - 101 дом", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Сейчас по программе реновации 487 старых домов полностью отселены, из них 247 уже снесены, еще 308 домов находятся в процессе отселения.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, чьи слова приводятся в тексте, сообщил, что с момента старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 258 новостроек площадью 3,6 млн кв. м. Свыше 60 тыс. квартир уже стали собственностью участников программы реновации, либо их подготавливают для предстоящего переселения.

"Сегодня для переселения жителей по программе реновации возводится и проектируется 406 новостроек. Их площадь позволит начать переселение порядка 280 тыс. человек. Примечательно, что большая часть такого жилья - 230 новостроек - находится на месте уже расселяемых домов", - уточнили в пресс-службе.