На месте самостроя на северо-западе Москвы появится парковка

Работы планируют завершить до конца августа 2023 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили самострой на северо-западе Москвы, на его месте появится парковка. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"На основе обращений жителей на северо-западе столицы в районе Северное Тушино пресечено нарушение на земельном участке, где было расположено неиспользуемое строение. На его месте во дворе жилых домов планируется организовать дополнительные парковочные места для горожан", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что на улице Планерной рядом с владением 7, корпусом 1 располагалось нежилое кирпичное строение с полуподвальным помещением общей площадью 120 кв. м. Сейчас строение демонтировано, на освобожденной территории планируется организовать парковку для горожан. Работы будут завершены до конца августа 2023 года.

"На постройку поступали многочисленные жалобы: строение не эксплуатировалось, разрушалось и стало постоянным местом пребывания лиц без определенного места жительства. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что участок, на котором находилась постройка, не оформлен, для размещения данного объекта не предоставлялся", - пояснил Бобров.