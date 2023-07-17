Девелопер "Самолет" инвестирует в 2023 году 1 млрд рублей в образовательные проекты

Группа создаст сеть детских садов, школ, клубов дополнительного образования, а также будет развивать онлайн-ресурсы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" создала собственное образовательное направление, до конца 2023 года в него планируют инвестировать 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба девелопера.

"Группа создаст в своих проектах сеть детских садов, школ, клубов дополнительного образования, а также будет развивать онлайн-ресурсы под брендом "Самолетум". До конца 2023 года в развитие нового направления планируется инвестировать 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Программы ориентированы как на частные, так и муниципальные сады и школы, пояснил генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов. "Мы видим их развитие перспективным и долгосрочным не только в рамках наших проектов, но и в концепции улучшения образовательной среды в целом", - приводятся его слова в сообщении.

К примеру, девелопер будет развивать свои частные образовательные организации "Самолетум Сад" и "Самолетум Школа". Покупатели новостроек смогут включить стоимость обучения в этих организациях в ипотеку и получить место в садике или школе вместе с квартирой. Первая школа по новой концепции откроется в 2023 году в квартале "Спутник" на северо-западе Москвы.

Также планируется создать центр цифровых компетенций, который разработает IT-продукты для системы образования с использованием искусственного интеллекта. Среди них - чат-помощник учителя, цифровой профиль ученика. Кроме того, благотворительный фонд "Самолет Образование" будет сотрудничать с местными властями и создаст стандарт поддержки для повышения качества образования в партнерских учреждениях. В рамках этого направления планируется проводить конкурсы для учителей и давать стипендии талантливым ученикам.

О компании

Группа "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе по объемам текущего строительства и второе место в России (3,3 млн кв. м, согласно данным единого ресурса застройщиков). На 31 декабря 2022 года внешняя оценка активов достигла 761 млрд рублей, включая земельный банк объемом 45,9 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд рублей. Акции "Самолета" с октября 2020 года торгуются на Московской бирже.