В Приморье до конца года из аварийного жилья планируют переселить около 2,6 тыс. человек

Для этого строится 13 многоквартирных домов

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Реализацию программы переселения из аварийного жилья завершили 13 муниципалитетов Приморья, до конца года планируется предоставить новые квартиры 2,6 тысячи жителей региона, сообщила во вторник пресс-служба законодательного собрания края.

"На сегодняшний день реализацию программы переселения завершили 13 муниципальных образований. <...> Для завершения программы до конца года необходимо предоставить новые квартиры 2,6 тыс. примоцев, которые проживают в 1,1 тыс. аварийных помещений площадью свыше 42 тыс. кв. м. В основном это жители Уссурийского (1 380 человек), Владивостокского (861 человек) и Артемовского (214 человек) городских округов, а также Хасанского муниципального округа (123 человека). Чтобы улучшить их жилищные условия, в настоящее время в муниципальных образованиях ведется строительство 13 многоквартирных домов", - говорится в распространенном сообщении.

Передать квартиры участникам программы планируется в срок до 1 декабря 2023 года. Всего с 2019 года в рамках программных мероприятий в новое жилье переехали 3,35 тыс. жителей края. При этом было ликвидировано 1,4 тыс. аварийных помещений общей площадью почти 59 тыс. кв. м. Помимо этого, вне плана за счет средств муниципальных образований было расселено 13,56 тыс. кв. м непригодных для проживания, что позволило улучшить жилищные условия 540 человек.

"Общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выявленного до 1 января 2017 года, составляет 8,48 млрд рублей. Из них 5,84 млрд - это средства ППК "Фонд развития территорий", 2,29 млрд - краевого бюджета, 350,63 млн - местных бюджетов. На данный момент на реализацию программы направлено 6,25 млрд рублей. Планируется, что на ее завершение в 2023 году будет израсходовано еще 2,16 млрд рублей", - сообщила пресс-служба.

Власти края подготовили заявку в Фонд развития территорий на получение средств для реализации новой программы переселения приморцев из жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, общей площадью 124 тыс. кв. м. "Вопрос продления программы сегодня рассматривается на федеральном уровне. Также ведем с фондом работу, направленную на увеличение стоимости кв. м как минимум до 152 тыс. рублей - норматива, установленного Минстроем РФ для Приморского края на текущий квартал. Согласно соглашению, по которому мы сейчас работаем, стоимость "квадрата" составляет 56 134 рубля", - сообщил министр строительства Приморья Виталий Блоцкий, слова которого приводятся в сообщении.