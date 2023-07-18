На вторичном рынке Москвы в июне зарегистрировали рекордное число сделок

В этом месяце зафиксировали почти 15,8 тыс. сделок

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Почти 15,8 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в июне 2023 года - на 89,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За месяц зарегистрировано максимальное с начала года число переходов прав, сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Июнь стал рекордным. Во-первых, за месяц зарегистрировано максимальное с начала года число переходов прав, что почти в два раза больше июньского показателя прошлого года. Во-вторых, за 15 лет ведения статистических наблюдений мы еще ни разу не фиксировали в июньских показателях свыше 15 тыс. договоров на вторичном рынке Москвы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Игоря Майданова.

Уточняется, что в июне 2023 года на вторичном рынке жилья Москвы зарегистрировано почти 15,8 тыс. сделок, что на 10,3% больше показателя мая 2023 года. По отношению к июню 2022 года (тогда 8,3 тыс.) отмечается увеличение числа на 89,4%, к аналогичному периоду 2021 года (14,4 тыс.) рост составил 9,5%. Всего с начала 2023 года в Москве на вторичном рынке жилья зарегистрировано 78,1 тыс. сделок, это на 15,1% превышает результат первого полугодия прошлого года.

По словам Майданова, на объемы сделок повлияло сокращение сроков учетно-регистрационных действий, в том числе на объекты, так называемой бытовой недвижимости, предусмотренных распоряжением правительства РФ. Если раньше регистрация занимала неделю, то сейчас оформление права проводится в течение дня, пояснили в ведомстве.