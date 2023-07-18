Инвестор построит в Москве еще два центра инноваций и импортозамещения

Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инвестор возведет два центра инноваций и импортозамещения в Рязановском поселении (Новомосковский административный округ Москвы) в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. После завершения строительства там появится более 230 рабочих мест, сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город заключил с инвестором, входящим в структуру группы компаний "Самолет", соглашение о строительстве двух центров инноваций и импортозамещения. Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей. Общая площадь объектов превысит 23 тыс. кв. м. После завершения строительства там появится более 230 рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как уточнили в комплексе, арендаторами площадок станут высокотехнологичные компании из отрасли электроники, автомобиле- и машиностроения, IT-сектора. На территории будущих центров предусмотрен паркинг для грузового и легкового транспорта. На объекте будет устроена вся необходимая инфраструктура для комфортной и удобной работы будущих резидентов.

"В прошлом году город заключил с другой компанией, входящей в ГК "Самолет", соглашение о строительстве первого такого центра, рассчитанного на 227 рабочих мест. С появлением этих объектов Москва получит новые рабочие места и дополнительные площадки для развития высокотехнологичных производств, а представители бизнеса - оптимальные условия для ведения исследовательской деятельности и разработки продукции", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

О программе

"Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места", - подчеркнули в пресс-службе.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов.

"В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг", - отметили в экономическом комплексе.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6-12 месяцев она увеличится на 5%, более одного года - на 10%.

"Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы", - заключили в пресс-службе комплекса.