В Госдуме предложили установить льготные условия кредитных каникул многодетным

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова опасается, что высокий уровень закредитованности населения может стать серьезной проблемой для особо уязвимых категорий населения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой рассмотреть возможность введения льготных условий для получения кредитных каникул многодетными семьями. Письмо на имя вице-премьера есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова опасается, что высокий уровень закредитованности населения, существующий в настоящее время, может стать серьезной проблемой для особо уязвимых категорий населения. "Учитывая, что в среднем на погашение кредитов у россиян уходит примерно 10% дохода, а около трети имеющих кредиты россиян тратят на погашение кредитов 80% своих доходов, поддержка многодетных семей в этой сфере приобретает особую актуальность", - подчеркнула депутат.

"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами рассмотреть указанную инициативу, оценить целесообразность установления льготных условий для получения кредитных каникул многодетными семьями и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - написала Лантратова.

Кроме того, парламентарий указала, что в марте 2022 года вступила в силу законодательная норма, возобновляющая механизм кредитных каникул, действовавший во время пандемии. Однако, продолжила она, чтобы гражданин мог воспользоваться такими каникулами, его доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, должен сократиться более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующий год. "Для многодетной семьи, имеющей кредитные задолженности и располагающей, как правило, очень небольшим доходом, его падение и на меньшее количество процентов будет существенным ухудшением ее материального положения, которое также следует учитывать при установлении права на предоставление кредитных каникул", - отметила депутат.

Лантратова также сообщила, что в связи с этим она готовит поправки в законодательство, предусматривающие установление льготных критериев для многодетных семей, соответствие которым дает право на предоставление кредитных каникул. В частности, указала депутат, планируется установить, что заемщик, имеющий трех и более детей, может претендовать на предоставление кредитных каникул, если его доход сократился более чем на 15% за месяц, предшествующий подаче заявки, по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год.