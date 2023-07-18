В историческом центре Москвы создали зеленую зону на месте снесенного самостроя

Пристройку демонтировали в 2021 году по решению суда

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Озелененная и благоустроенная территория появилась в историческом центре Москвы на месте демонтированного самовольного строения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"В районе Замоскворечье благоустроили освобожденную от самовольной постройки территорию. В здании по адресу: улица Пятницкая, владение 70/41 в начале ХХ века была женская гимназия Марии Приклонской", - говорится в сообщении.

Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, к зданию 1917 года постройки за границами оформленного участка и без разрешительной документации сделали двухэтажную пристройку площадью более 770 кв. м, которую использовали в административных целях. "Она располагалась в непосредственной близости от объекта культурного наследия "Доходный дом, 1911 года, архитектор В. В. Шервуд", - цитирует его пресс-служба.

В 2021 году по решению суда пристройку демонтировали, затем здание привели в первоначальное состояние, а участок благоустроили и озеленили.