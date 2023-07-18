Девелопер передаст Москве детсад на 225 мест в районе Перово

Инвестор планирует ввести объект в эксплуатацию в 2026 году

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москомстройинвест и ПИК подписали договор о передаче городу детского сада на 225 мест в Перове. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Девелопер ПИК заключил с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы детского сада на 225 мест в районе Перово. Объект будет построен на территории производственной зоны "Прожектор" по адресу: ул. Плеханова, вл. 11 (ВАО)", - значится в сообщении со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Глава ведомства уточнила, что договор подписан с ООО "СЗ "Ясеневый парк" (входит в компанию ПИК), которое планирует осуществить строительство жилого комплекса в районе Перово.

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города детского сада на 225 мест. Инвестор планирует ввести объект в эксплуатацию в 2026 году", - заключила Пятова.