В столичном районе Внуково планируется построить индивидуальные жилые дома

Два земельных участка могут быть выставлены на торги для строительства двух объектов суммарной поэтажной площадью 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Строительство индивидуальных жилых домов одобрено на земельных участках на улице Моторной в Западном административном округе столицы. Об этом сообщила во вторник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"По результатам внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы два земельных участка ориентировочной площадью 0,2 га (по 0,1 га каждый) могут быть выставлены на торги для строительства двух объектов индивидуального жилищного строительства суммарной поэтажной площадью 1 тыс. кв. м (по 500 кв. м каждый)", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

В Москомстройинвесте уточнили, что на данный момент эти территории не застроены. К участкам проложены подъездные дороги.