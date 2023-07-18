В Москве предпринимателям расскажут о требованиях к использованию участков

Вебинар пройдет 20 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вебинар о содержании объектов недвижимости в надлежащем состоянии проведут для предпринимателей Москвы 20 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, проведет вебинар на тему: "Содержание объектов недвижимости в надлежащем состоянии". Он состоится 20 июля в 16:00, участие бесплатное", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что мероприятие направлено на снижение количества нарушений в области использования земельных участков, находящихся в собственности Москвы. Спикером выступит советник управления контроля за объектами недвижимости по Западному административному округу Игорь Лисагор.

Участники вебинара узнают, какие условия необходимо соблюдать для законного использования земельных участков. В частности, им расскажут об оформлении правовых отношений и соблюдении чистоты на предоставленной территории.