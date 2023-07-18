На северо-западе Москвы создадут более 700 рабочих мест в составе девелоперского проекта

Объект строится на территории района Хорошево-Мневники

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Девелопер Level Group планирует создать на территории будущего жилого комплекса в московском районе Хорошево-Мневники более 700 рабочих мест. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Московский девелопер Level Group создаст на территории строящегося жилого комплекса Level Причальный более 700 рабочих мест. Объект строится на территории района Хорошево-Мневники, по адресу: Причальный проезд, вл. 8 - Северо-Западный административный округ", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, жилой комплекс состоит из четырех корпусов переменной этажности. "Под инфраструктуру в комплексе отводится более 10 тыс. кв. м - в том числе 9 172 кв. м приходится на торговый центр, а еще 1 250 кв. м - на коммерческие помещения первых этажей. При этом торговый центр будет доступен не только жителям жилого комплекса Level Причальный, но и всем желающим - таким образом, он в целом усилит инфраструктуру района, обеспечит жителей прилегающих кварталов необходимыми услугами и товарами", - цитирует ее пресс-служба.

В комитете добавили, что торговый центр будет включать супермаркет, рестораны, магазины, объекты с товарами для дома и животных, салоном красоты. В 15 запроектированных коммерческих помещениях на первых этажах могут появиться кафе, салоны красоты и другие сервисы. Сейчас во всех корпусах ведутся фасадные работы, устройство внутренних инженерных систем и монтаж лифтового оборудования.