В московском районе Солнцево ликвидировали незаконное строение рядом с жилым домом

Освобожденный участок позволит увеличить территорию, используемую жителями под парковку

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Незаконное строение демонтировали рядом с жилым домом на западе Москвы, участок будет использован под парковку. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"На западе Москвы демонтировали расположенный возле жилого дома самострой площадью 50 кв. м. Освобожденный участок позволит увеличить территорию, используемую жителями под парковку", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что жилой многоквартирный дом 1959 года постройки расположен в Западном административном округе по адресу: улица Матросова, владение 7 корпус 3.

"Вплотную к одной из стен здания, за границами оформленного земельного участка, была возведена кирпичная постройка, используемая под хозяйственные цели. Разрешительная документация на ее возведение не оформлялась, на кадастровом и техническом учетах строение не стояло, имущественными правами не обременено. Самострой располагался на территории общего пользования", - уточнил Бобров.