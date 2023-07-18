Саратовский губернатор попросил Путина помочь с расселением аварийных домов в Энгельсе

Под условия федеральной программы не подпали пять ветхих домов в городе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин попросил президента России Владимира Путина внести в программу целевого финансирования проект расселения пяти аварийных домов в Летном городке в Энгельсе Саратовской области, которые не подпали под условия федеральной программы, сообщил глава региона во вторник на встрече с президентом России в Москве.

"Здесь я хотел бы попросить вашей помощи: у меня осталось всего лишь пять домов, которые не попали в программу. Они после 1 января 2022 года были признаны аварийными. По условиям программы [эти объекты] не попадают и могут реализоваться только по вашему поручению в рамках целевого финансирования", - сказал Бусаргин.

По его словам, всего в 2023 году в области отселяют 202 многоквартирных дома, это 7,5 тыс. человек. "Более того, нам одобрили дополнительную заявку еще на 6 млрд [рублей]. Это еще 174 дома, 5,5 тыс. человек. Для нас эта программа является очень важной, и я надеюсь, что она будет продолжена", - добавил глава региона.

По информации губернатора, на 1 января 2022 года было 911 аварийных домов, в которых живут 30 тыс. жителей. Общая площадь составила порядка 600 тыс. кв. м.

Губернатор также напомнил, что в 2021 году Путин прилетал Летный городок. Тогда региону выделили дополнительные средства на "отселение семи домов". В 2023 году в программу переселения включили еще 24 дома, их отселят до конца 2023 года.