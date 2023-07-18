В России доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство достигла 16%

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, доля ипотеки на ИЖС три года назад составляла 2-3%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) достигла 16%. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Если три года назад доля ипотеки на ИЖС составляла 2-3% [в общем объеме кредитования], сейчас уже 14-16%", - сказал он на встрече с сенаторами РФ в формате "Открытого диалога".

Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что количество ипотечных кредитов на частные дома на территории РФ по итогам 2022 года выросло в три раза. Он отмечал, что, согласно опросам, 70% граждан хотят жить в своем доме, поэтому такое жилье нужно сделать доступным, а процесс его строительства для гражданина максимально простым.